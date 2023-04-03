Спецоперация на Украине 3 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 апреля 2023 года.

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В Министерстве обороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки понесли потери в сотню бойцов на краснолиманском направлении. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на информацию Министерства обороны России.

Военное ведомство уточнило, что российские солдаты из подразделений группировки «Центр» атаковали позиции украинской стороны неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Ямполовка ДНР, а также Червоная Диброва и Макеевка ЛНР. Российских военнослужащих прикрывали с помощью тяжелых минометных систем, авиации и артиллерии.

Один «Ланцет» сжег две машины ВСУ под Запорожьем

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Запорожской области сумел поразить одним самоуничтожающимся дроном сразу две цели. Об этом пишет «Российская газета».

Уточняется, что военнослужащий решил нанести удар в тот момент, когда к польской САУ Krab приблизился грузовик с боеприпасами. Один беспилотный летательный аппарат смог ликвидировать и самоходку, и транспорт.

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 18:40 мск, украинские военнослужащие использовали 10 снарядов из РСЗО.