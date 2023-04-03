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1 час назад

Минобороны: Личному составу ВДВ впервые в истории передали огнеметные системы "Солнцепек"

Российская Газетаиещё 3

Впервые в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) России личный состав, направляющийся в зону СВО, получил в пользование тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А) "Солнцепек". Об этом сообщает Минобороны России.

Впервые в истории личному составу ВДВ передали системы ТОС-1А «Солнцепёк»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССПресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" состоялась в Саратовской области, в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). "Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ", - цитирует РИА Новости сообщение.

Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров заявил, что "Солнцепеку" нет равных в арсеналах коллективного Запада, он "наводит панику на врагов". Офицер выразил уверенность, что умелое применение этого оружия "приблизит нашу победу".

В ходе СВО "Солнцепеки" уже показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов ВСУ. От огня этого оружия невозможно скрыться даже в окопах.

Ранее сообщалось, что тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" выжигают позиции украинских войск под Кременной. ВС РФ нанесли удар 220-мм термобарическими снарядами по позиции украинских войск, уничтожив личный состав ВСУ.

Армия,Алексей Гончаров,Минобороны России,
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