Впервые в истории личному составу ВДВ передали системы ТОС-1А «Солнцепёк»

Впервые в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) России личный состав, направляющийся в зону СВО, получил в пользование тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А) "Солнцепек". Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" состоялась в Саратовской области, в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). "Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ", - цитирует РИА Новости сообщение.

Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров заявил, что "Солнцепеку" нет равных в арсеналах коллективного Запада, он "наводит панику на врагов". Офицер выразил уверенность, что умелое применение этого оружия "приблизит нашу победу".

В ходе СВО "Солнцепеки" уже показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов ВСУ. От огня этого оружия невозможно скрыться даже в окопах.