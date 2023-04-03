ВМС Южной Кореи, США и Японии проведут совместные учения

"Трехсторонние противолодочные учения [в предыдущий раз] прошли шесть месяцев назад в сентябре 2022 года. Нынешние призваны укрепить возможности реагирования Республики Корея, США и Японии на растущие угрозы со стороны Северной Кореи в подводном пространстве, такие как баллистические ракеты подводных лодок", - подчеркнули в Сеуле. Военные трех стран будут практиковаться в обнаружении, отслеживании, обмене информацией о "подводных угрозах".