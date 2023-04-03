ВМС Южной Кореи, США и Японии проведут совместные учения

ВМС Республики Корея и США, а также Морские силы самообороны Японии проведут двухдневные учения с участием авианосца, в ходе которых отработают борьбу с подводными лодками и поисковые операции при инцидентах на море. Об этом в понедельник сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.
"ВМС Республики Корея планирует провести трехсторонние учения, в том числе отработку противолодочной борьбы и поисково-спасательных операций, с участием США и Японии в открытом море к югу от Чеджудо с 3 по 4 апреля", - информировали в Сеуле. Руководить учениями будет командующий 11-й авианосной ударной группой ВМС США Кристофер Суини.
Южнокорейская сторона будет представлена эсминцами "Юльгок Ли И", "Чхве Ён", "Тэ Чжо Ён", американская - авианосцем Nimitz и двумя эсминцами. Япония направила один корабль, указывает оборонное ведомство.
"Трехсторонние противолодочные учения [в предыдущий раз] прошли шесть месяцев назад в сентябре 2022 года. Нынешние призваны укрепить возможности реагирования Республики Корея, США и Японии на растущие угрозы со стороны Северной Кореи в подводном пространстве, такие как баллистические ракеты подводных лодок", - подчеркнули в Сеуле. Военные трех стран будут практиковаться в обнаружении, отслеживании, обмене информацией о "подводных угрозах".
Трехсторонние тренировки по отработке поисково-спасательных операций пройдут впервые за семь лет, добавили в министерстве национальной обороны. Американский авианосец прибыл в Республику Корея на прошлой неделе, тогда же состоялись двусторонние маневры.