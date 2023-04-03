РИА Новости: украинские военные насильно вывозили детей из Артемовска

Украинские военнослужащие насильно вывозили детей из Артемовска (украинское название – Бахмут), чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, рассказала РИА Новости жительница Артемовска Наталья Ткаченко.
"Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели", - сказала она.
Кроме того, по ее словам, через некоторое время началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс".
"Это были машины, это были военные ребята, которые искали детей и принудительно вывозили детей", - сообщила Ткаченко.
Она добавила, что детей прятали по пустым квартирам и это продолжалось в течение нескольких недель в феврале. Накануне сообщалось, что украинские власти принудительно эвакуируют детей из Славянска.