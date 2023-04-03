$76.45+0.1482.39-0.75
25 минут назад

РИА Новости: украинские военные насильно вывозили детей из Артемовска

Газета.Ruиещё 1

Украинские военнослужащие насильно вывозили детей из Артемовска (украинское название – Бахмут), чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, рассказала РИА Новости жительница Артемовска Наталья Ткаченко.

РИА Новости: украинские военные насильно вывозили детей из Артемовска
Фото: RTRT

"Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, через некоторое время началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс".

"Это были машины, это были военные ребята, которые искали детей и принудительно вывозили детей", - сообщила Ткаченко.

Она добавила, что детей прятали по пустым квартирам и это продолжалось в течение нескольких недель в феврале. Накануне сообщалось, что украинские власти принудительно эвакуируют детей из Славянска.

Армия,Наталья Ткаченко,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий