На Камчатке в 2025 году будет сформирована дивизия спецподлодок с "Посейдонами"

К концу 2024 — началу 2025 года а составе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) планируется сформировать дивизию подводных лодок спецназначения — носителей суперторпед "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник, близкий к военному ведомству РФ.
По его словам, было принято решение о формировании дивизии атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения на Камчатке. "Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", — сказал он. Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что срок строительства атомных подлодок в России планируют сократить на один год.
Он указал, что сейчас такие субмарины строятся около семи лет, "задача — выйти на шесть". До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород" изготовлен. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что торпеды "Посейдон", которые считаются оружием Судного дня, нельзя перехватить существующими средствами поражения.