На Камчатке в 2025 году будет сформирована дивизия спецподлодок с "Посейдонами"

К концу 2024 — началу 2025 года а составе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) планируется сформировать дивизию подводных лодок спецназначения — носителей суперторпед "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник, близкий к военному ведомству РФ.

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По его словам, было принято решение о формировании дивизии атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения на Камчатке. "Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", — сказал он. Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что срок строительства атомных подлодок в России планируют сократить на один год.