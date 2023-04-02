В Израиле одобрили создание Национальной гвардии

С таким решением предварительно согласилось правительство. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир рассчитывает, что новые силы будут подчиняться ему.

Как сообщает АР, сначала в новой силовой структуре будут задействованы сотни человек, их набор обойдётся в миллионы долларов. Точные обязанности и полномочия новобранцев пока неясны.