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В Израиле одобрили создание Национальной гвардии

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С таким решением предварительно согласилось правительство. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир рассчитывает, что новые силы будут подчиняться ему.

В Израиле одобрили создание Национальной гвардии
© globallookpress.com

Как сообщает АР, сначала в новой силовой структуре будут задействованы сотни человек, их набор обойдётся в миллионы долларов. Точные обязанности и полномочия новобранцев пока неясны.

Сейчас в Израиле существует Гражданская гвардия — добровольческая военизированная организация, созданная для помощи полиции Израиля.

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