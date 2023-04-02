Ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам Союзного государства

Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов в эфире канала СТВ.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Оно (ядерное оружие. — RT) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — отметил Грызлов.
Он напомнил, что до 1 июля, по словам российского лидера Владимира Путина, в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.