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47 минут назад

Посол России в Минске: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

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Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов в эфире канала СТВ.

Ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам Союзного государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно (ядерное оружие. — RT) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — отметил Грызлов.

В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии мерой сдерживания

Он напомнил, что до 1 июля, по словам российского лидера Владимира Путина, в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

Армия,Борис Грызлов,Владимир Путин,
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