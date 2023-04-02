Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине

«На наших складах все еще есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем (в среду) господина президента (Павела) о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы гипотетически можем отправить на Украину, если Украина будет в этом заинтересована», — заявила Чернохова.