$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине

Lenta.ru

Министр обороны Чехии Яна Чернохова допустила новые поставки военной техники Украине. В эфире телеканала СT24 она Киеву.

Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она добавила, что президент страны Петр Павел в ближайшие дни будет проинформирован о том, какие еще военные материалы могут подлежать отправке.

«На наших складах все еще есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем (в среду) господина президента (Павела) о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы гипотетически можем отправить на Украину, если Украина будет в этом заинтересована», — заявила Чернохова.

В конце марта Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявлял, что Чехия оказала максимальную военную помощь Украине и достигла предела своих возможностей в данном вопросе. При этом президент отметил, что у республики имеются мощности для производства продукции для противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

Армия,Петр Павел,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий