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37 минут назад

Российский дрон уничтожил две машины ВСУ под Запорожьем

Lenta.ru

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» смог поразить одним беспилотником-камикадзе сразу две цели в Запорожской области. Как уточняет «Российская газета», ему удалось удачно выбрать момент и сжечь грузовик с боеприпасами, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

Российский дрон уничтожил две машины ВСУ под Запорожьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, оператор нанес удар в тот момент, когда к польской артиллерийской установке подъехал грузовик с боеприпасами. В результате один дрон ликвидировал и САУ Krab, и грузовик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил дроны «Ланцет», отметив их эффективность против бронетехники.

Армия,Василий Дандыкин,
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