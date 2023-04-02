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6 минут назад

В Запорожье сообщили о возросшей активности ВСУ в районе Энергодара

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По сравнению с зимой 2023 года ситуация на линии боевого соприкосновения изменилась — активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет, это особенно заметно в районе Энергодара. Об этом рассказал командир одного из обороняющих район полков с позывным Атлас, его цитирует ТАСС.

В Запорожье сообщили о возросшей активности ВСУ в районе Энергодара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Комментируя обстановку в ходе посещения позиций части представителями администрации Энергодара, командир полка подчеркнул, что с наступлением весны активность украинских войск возросла.

«В основном это артиллерийский беспокоящий огонь, ракетные удары и дроны. Но мы уже научились с этим бороться», — заявил он, отметив, что российские военные значительно укрепили оборону и хорошо отражают атаки ВСУ.

Собеседник агентства заверил, что бойцы подразделения готовы к попыткам наступления со стороны противника и смогут дать отпор.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Армия,Виктор Литовкин,
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