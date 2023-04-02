В Запорожье сообщили о возросшей активности ВСУ в районе Энергодара

По сравнению с зимой 2023 года ситуация на линии боевого соприкосновения изменилась — активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет, это особенно заметно в районе Энергодара. Об этом рассказал командир одного из обороняющих район полков с позывным Атлас, его цитирует ТАСС.