Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 бойцов на краснолиманском направлении. Такие цифры в воскресенье, 2 апреля, раскрыли в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, российские военные из подразделений группировки «Центр» атаковали позиции украинской армии близ населенных пунктов Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Удары наносились с использованием тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации.
Кроме того, ВС РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ гаубицу Д-30, самоходную гаубицу «Акация», четыре пикапа и две боевые бронированные машины.
Днем ранее, 1 апреля, на данном направлении также было уничтожено до 100 украинских солдат. Также ВСУ лишились одной гаубицы Д-30, трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.