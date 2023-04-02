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17 минут назад

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 бойцов на краснолиманском направлении. Такие цифры в воскресенье, 2 апреля, раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные из подразделений группировки «Центр» атаковали позиции украинской армии близ населенных пунктов Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Удары наносились с использованием тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации.

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Кроме того, ВС РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ гаубицу Д-30, самоходную гаубицу «Акация», четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

Днем ранее, 1 апреля, на данном направлении также было уничтожено до 100 украинских солдат. Также ВСУ лишились одной гаубицы Д-30, трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Армия,Видео,Минобороны России,
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