Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 бойцов на краснолиманском направлении. Такие цифры в воскресенье, 2 апреля, раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные из подразделений группировки «Центр» атаковали позиции украинской армии близ населенных пунктов Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Удары наносились с использованием тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации.

Кроме того, ВС РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ гаубицу Д-30, самоходную гаубицу «Акация», четыре пикапа и две боевые бронированные машины.