Российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области

"Ночью в районе населенного пункта Александровка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, погибли пятеро военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в понедельник артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли шестеро военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.