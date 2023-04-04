$77.95+1.5084.62+2.23
13 минут назад

Российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области

ТАССиещё 2

Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС во вторник представитель экстренных служб региона.

Российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью в районе населенного пункта Александровка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, погибли пятеро военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в понедельник артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли шестеро военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь украинская артиллерия в ночь на вторник продолжила обстреливать гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив 44 снаряда по пяти населенным пунктам.

Армия,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий