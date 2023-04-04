Российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС во вторник представитель экстренных служб региона.
"Ночью в районе населенного пункта Александровка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, погибли пятеро военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в понедельник артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли шестеро военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь украинская артиллерия в ночь на вторник продолжила обстреливать гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив 44 снаряда по пяти населенным пунктам.