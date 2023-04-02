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10 минут назад

Российские войска поразили командный пункт и узел связи ВСУ в ДНР

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Российские войска поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска поразили командный пункт и узел связи ВСУ в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого, Вооруженные силы России нанесли удар по командно-наблюдательнам пунктам батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также, по данным оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики.

Ранее в марте глава пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин сообщил, что российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ на краснолиманском направлении.

Армия,Игорь Конашенков,
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