Раскрыта схема хищения оружия для сил США в Сирии и Ираке

Согласно эксклюзивным документам, полученным американским изданием The Intercept, предположительно, джихадистские группировки украли артиллерийское оборудование, неуказанные "системы вооружения" и специализированные боеприпасы на сотни тысяч долларов, предназначенные для сил США в Сирии и Ираке.

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Кражи, совершенные на удаленных аванпостах США в регионе или по пути к ним, остаются нераскрытыми. Это всего лишь последнее свидетельство постоянной проблемы, которая позволяет радикальным исламистам от ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке до "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане вооружаться и даже убивать американцев и их иностранных партнеров за счет налогоплательщиков США.

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Потери оружия и растраты на складах

Эти ограбления, о которых не сообщалось в западных СМИ, проливают свет на теневые войны Америки в регионе, где на прошлой неделе был убит американский подрядчик и шесть других американцев были ранены в результате налета беспилотника-смертника на американскую базу на северо-востоке Сирии. Авиаудар камикадзе по аванпосту, известному как RLZ, был одним из примерно 80 нападений на американские базы в Ираке и Сирии с января 2021 года, ответственность за которые США возложили на иранские прокси-группы, отмечается в журналистском расследовании. Президент Джо Байден приказал нанести ответные авиаудары в ответ на последнее нападение, "чтобы защитить безопасность американского персонала".

Кражи и потери, раскрытые The Intercept, - это лишь последние проблемы, с которыми сталкиваются американские военные в Ираке и Сирии. Аудит, проведенный генеральным инспектором Пентагона в 2020 году, показал, что Объединенная оперативная группа специальных операций - операция "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR), основное подразделение, работающее с сирийскими союзниками Америки, не учла должным образом оборудование на сумму 715,8 млн долларов, закупленное для этих местных "суррогатных сил".

Файлы уголовных расследований, полученные изданием в соответствии с Законом о свободе информации, содержат доказательства как минимум четырех крупных краж и одной потери американского оборудования на сумму около 200 тысяч долларов США в Ираке и Сирии в период с 2020 по 2022 год, включая 40-мм осколочно-фугасные гранаты, украденные у США. "Это шокирует, - сказала Стефани Савелл, соруководитель проекта "Издержки войны" в Институте международных и общественных отношений Уотсона университета Брауна. - Это украденное оружие будет распространяться, и усиливать политическое и незаконное насилие, и делать его более смертоносным, как мы видели в других войнах и конфликтах".

В Пентагоне даже не осознают масштабов проблемы

При этом, утверждают авторы публикации, Объединенная совместная оперативная группа даже не знает масштабов проблемы. "У нас нет запрошенной информации", - сказал изданию капитан Кевин Ливингстон, директор по связям с общественностью CJTF-OIR, когда его спросили, было ли украдено какое-либо оружие, боеприпасы или оборудование за последние пять лет с американских аванпостов в регионе.

Американцы действуют на базах, где анонимность часто является нормой, а местным партнерам, таким как Сирийские демократические силы - поддерживаемая США курдская группировка, не всегда доверяют. При незначительном внешнем надзоре или скрытом освещении американских операций информация об этих конфликтах в значительной степени ограничивается сомнительными заявлениями американского командования, военными пресс-релизами. Файлы уголовного расследования, полученные The Intercept, дают объективный взгляд на то, как на самом деле ведутся войны США в Ираке и Сирии.

В конце 2020 или начале 2021 года, согласно документам, "несколько специализированных инструментов и оборудование для полевой артиллерии" были украдены из военной машины во время перевозки на авиабазу Эрбиль на севере Ирака. Когда грузовик прибыл на заставу в Курдистане, персонал США обнаружил, что в нем отсутствует снаряжение на сумму 87,3 тыс. долларов. "Все доказательные версии были исчерпаны", - говорится в материалах расследования. Подозреваемых не выявлено.

Ловят неуловимых

В феврале 2021 года 400 бронебойных снарядов и 42 40-мм осколочно-фугасные гранаты двойного назначения, которые, по данным армии, "способны пробить трехдюймовую сталь", были украдены из запаса боеприпасов спецназа на базе поддержки миссии на северо-востоке Сирии. Уголовное расследование показало, что "небрежное обращение с боеприпасами и практика привлечения к ответственности" позволили "неизвестным лицам украсть боеприпасы", стоимость которых составила 3624,64 доллара США.

Летом 2021 года "пять систем вооружения" на общую сумму 48 115 долларов США были украдены при транспортировке "наземным конвоем" с площадки поддержки миссии Коноко. Оружие было извлечено из транспортного контейнера. Свидетелей найти не удалось, никаких версий не было. Согласно документам, в январе прошлого года воры взломали грузовой контейнер по пути на авиабазу Эрбиль в Ираке и украли неустановленную военную технику и личные вещи на сумму более 57 тысяч долларов. Четыре месяца спустя около 2100 снарядов с цельнометаллической оболочкой, способных пробить бронежилет, и три коробки с неуказанными "ремонтными деталями" были загружены на вертолет "Блэкхок" на авиабазе Аль-Асад в Ираке и доставлены на авиабазу Эрбиль, где они, предположительно, были переданы персоналу из подразделения под названием "Атака оперативной группы". Однако это подразделение заявило, что они так и не получили боеприпасы, что положило начало расследованию. Примерно через месяц сотрудники оперативной группы якобы обнаружили ящик, содержащий 1680 патронов с пропавшими боеприпасами, но в записях не указаны остальные патроны и детали.

Во всех случаях, кроме последнего, армейские следователи по уголовным делам установили, что есть основания для обвинения виновных в краже государственного имущества или государственного оружия - если только "они смогут найти воров".

Оружие бьет против своих

В отчете генерального инспектора Пентагона сообщается, что неправильный учет оборудования на сумму более 700 миллионов долларов, закупленного для сирийских партнеров Америки, показал, что силы специальных операций "не вели полные списки всего приобретенного и полученного оборудования". По данным аудита, еще одно подразделение, 1-е командование тылового обеспечения, неправильно хранило оружие, такое как пулеметы и гранатометы. Оба подразделения "оставили тысячи… единиц оружия и чувствительного оборудования уязвимыми для потери или кражи". Из-за небрежного ведения учета и мер безопасности 1-й ЦТП не мог даже "определить, были ли вещи утеряны или украдены".

Потери оружия и боеприпасов были постоянной проблемой для Пентагона. К середине 2010-х годов США уже потеряли из виду сотни тысяч единиц оружия в Афганистане и Ираке, согласно исследованию, проведенному Иэном Овертоном из лондонской организации Action on Armed Violence.

Еще до поражения США в Афганистане талибы захватили значительное количество американского оружия. Когда американские войска ушли в 2021 году, они оставили в этой стране военную технику на 7 миллиардов долларов. Результаты были катастрофическими. От Афганистана до Ирака это поставляемое Вашингтоном оружие было направлено против союзников США и, вероятно, даже против американских войск.