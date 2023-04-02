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40 минут назад

В Венгрии испугались прибытия западных войск на Украину

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Власти Венгрии опасаются, что страны Запада могут направить на Украину свои войска, что приведет к полномасштабной мировой войне. Об этом рассказал лидер парламентской фракции правящей партии ФИДЕС Мате Кочиш, цитату приводит ТАСС.

В Венгрии испугались прибытия западных войск на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы или государства, расположенные к западу от зоны конфликта, направят свои войска на Украину. По нашему мнению, этого не следует допустить», — подчеркнул он.

Кочиш также испугался того, что конфликт может эскалировать в противостояние с использованием ядерного оружия. Он напомнил, что Венгрия неоднократно призывала к перемирию, и рассказал, что 31 марта венгерский парламент большинством голосов одобрил резолюцию с призывом к миру на Украине.

В документе содержатся призыв к мирным переговорам, критика действий России, выражение поддержки Украине и несогласие с политикой санкций.

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