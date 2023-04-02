$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

В Мелитополе сообщили об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации города в Telegram.

В Мелитополе сообщили об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы администрации, украинские военнослужащие вели огонь с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

Отмечается, что на месте обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренных служб.

О том, что бойцы ВСУ обстреляли Мелитополь, сообщалось утром 2 апреля. В администрации города уточнили, что при обстреле пострадали шесть местных жителей.

Армия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий