На Украине погиб наемник из Франции

Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о гибели французского гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в рядах Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Французский МИД вновь напомнил гражданам страны, что поездки на Украину не безопасны и рекомендовал воздержаться от них.

Имя французского военного не раскрывают, Le Monde называет его «Т.». Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий на Украине.