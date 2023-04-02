$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

На Украине погиб наемник из Франции

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о гибели французского гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в рядах Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde.

На Украине погиб наемник из Франции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Французский МИД вновь напомнил гражданам страны, что поездки на Украину не безопасны и рекомендовал воздержаться от них.

Имя французского военного не раскрывают, Le Monde называет его «Т.». Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что в Донбассе была уничтожена группа французских наемников, воюющих в составе иностранного легиона. По словам российского военнослужащего, его подразделение столкнулось с наемниками из Франции около месяца назад. Части наемников удалось спастись, они убежали.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий