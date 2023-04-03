ВС РФ нанесли удар по 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ

Российские военные группировки "Центр" нанесли удар по 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил в понедельник ТАСС начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук .

"На краснолиманском направлении расчетами ствольной артиллерии группировки войск "Центр" поражена живая сила и боевая бронированная техника 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По его словам, также на торском участке наземной разведкой группировки "Центр" вскрыто местоположение личного состава и боевых бронированных машин 81-й аэромобильной бригады ВСУ. "В результате огневого поражения противник понес потери в живой силе и технике", - добавил Савчук.