Офицер разведки США в отставке усомнился в возможности контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, и даже после тренировок на Западе и получения целого ряда современных вооружений эти войска не будут в состоянии организовать успешное контрнаступление. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, о чем он заявил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.