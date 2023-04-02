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9 минут назад

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

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Российская артиллерия уничтожила две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом находилась в районе села Мыловое. При ее уничтожении погибли пятеро украинских военных. Гаубицу Д-30 с боекомплектом обнаружили в районе поселка Камышаны. В ходе второй операции было убито четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Украинская артиллерия, при этом, в ночь на 2 апреля выпустила 38 снарядов по гражданской инфраструктуре четырех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

1 апреля сообщалось, что Россия уничтожила склад боеприпасов украинской 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области. По данным Минобороны, группировки войск в течение суток нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах.

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