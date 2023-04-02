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29 минут назад

Reutrers: на главном ядерном объекте КНДР наблюдается повышенная активность

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Это может свидетельствовать о подготовке ввода в эксплуатацию экспериментального ядерного реактора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра.

На главном ядерном объекте КНДР отметили повышенную активность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изображения показали, что реактор мощностью 5 МВт в Йонбёне продолжает работать и уже началось строительство вспомогательного здания. Кроме того, на снимках видны сбросы воды, которые могут быть связаны с проверкой системы охлаждения.

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Помимо этого, новое строительство началось вокруг завода по обогащению урана в той же зоне. Reuters отмечает, что расширение завода, вероятно, отражает недавнюю директиву Ким Чен Ына об увеличении производства расщепляющихся материалов в стране для расширения ядерного арсенала.

Северокорейский ELWR — экспериментальный легководный реактор, строительство которого началось в Йонбёне в 2020 году.

Армия,Чен Ким,
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