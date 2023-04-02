На главном ядерном объекте КНДР отметили повышенную активность

Это может свидетельствовать о подготовке ввода в эксплуатацию экспериментального ядерного реактора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра.

Изображения показали, что реактор мощностью 5 МВт в Йонбёне продолжает работать и уже началось строительство вспомогательного здания. Кроме того, на снимках видны сбросы воды, которые могут быть связаны с проверкой системы охлаждения.

Помимо этого, новое строительство началось вокруг завода по обогащению урана в той же зоне. Reuters отмечает, что расширение завода, вероятно, отражает недавнюю директиву Ким Чен Ына об увеличении производства расщепляющихся материалов в стране для расширения ядерного арсенала.