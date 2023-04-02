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Пилоты F-35 рассказали об обманывающих их российских комплексах С-300

Пилоты американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с Россией, рассказали об обманных действиях со стороны комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом пишет AirForceTimes.

Пилоты F-35 рассказали об обманывающих их российских комплексах С-300
© ТАСС

Один из летчиков, полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США сообщил, что его истребитель не смог опознать С-300, хотя визуально этот комплекс был хорошо заметен. Поясняется, что пилот столкнулся с работой цифровой системы уклонения комплекса от обнаружения.

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