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19 минут назад

Российские войска уничтожили пять групп диверсантов на купянском направлении

Lenta.ru

Российские войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

Российские войска уничтожили диверсантов на купянском направлении
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил военный, были ликвидированы пять групп диверсантов из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

Он добавил, что российские военные огнем «Гиацинта» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Двуречное. Также около населенного пункта Гатище российская разведка обнаружила минометный взвод противника. Из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен миномет ВСУ, из РСЗО «Ураган» — гаубица Д-20.

Ранее военные ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область. На границе диверсанты столкнулись с российскими военными.

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