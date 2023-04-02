Российские войска уничтожили диверсантов на купянском направлении

Российские войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточнил военный, были ликвидированы пять групп диверсантов из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

Он добавил, что российские военные огнем «Гиацинта» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Двуречное. Также около населенного пункта Гатище российская разведка обнаружила минометный взвод противника. Из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен миномет ВСУ, из РСЗО «Ураган» — гаубица Д-20.