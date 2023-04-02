На Украине уничтожили сорокового наемника из Грузии

Вооруженные силы России уничтожили на Украине еще одного наемника из Грузии . Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

Уточняется, что 29-летний Михаил Мазанашвили был убит в районе Артемовска. По информации издания, он оказался 40-м наемником, сражавшимся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погибшим.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ. Кроме того, по его словам, на данном участке при радиоперехватах часто можно услышать и польскую речь.