Украинская армия вскоре будет вынуждена сдать Бахмут, так как практически лишилась снабжения. Об этом заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор .

«Бахмут практически пал. До украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, они сами по себе», – сказал Макгрегор.

Военный эксперт отметил, что отсутствие снабжение заставит украинских боевиков сдаваться в плен. По словам Макгрегор, вполне вероятно, что значительная часть украинских войск в Бахмуте уже сложила оружие. До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский признался агентству Associated Press, что после падения Бахмута мировое сообщество и украинский народ начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией.