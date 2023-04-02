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21 минуту назад

Экс-советник Пентагона заявил о скорой сдаче Бахмута

РИА "ФедералПресс"

Украинская армия вскоре будет вынуждена сдать Бахмут, так как практически лишилась снабжения. Об этом заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона заявил о скорой сдаче Бахмута
Фото: ТАССТАСС

«Бахмут практически пал. До украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, они сами по себе», – сказал Макгрегор.

Военный эксперт отметил, что отсутствие снабжение заставит украинских боевиков сдаваться в плен. По словам Макгрегор, вполне вероятно, что значительная часть украинских войск в Бахмуте уже сложила оружие. До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский признался агентству Associated Press, что после падения Бахмута мировое сообщество и украинский народ начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией.

Ранее «ФедералПресс» писал, что американцы раскритиковали Зеленского за отказ сдавать Бахмут.

Армия,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Пентагон,
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