НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне

НАТО в июне 2023 года проведет самые масштабные за всю свою историю учения истребителей, об этом Германии.

Фото: Danielle Sukhlall / Globallookpress.com Danielle Sukhlall / Globallookpress.com

Как анонсировали в Минобороны ФРГ, маневры будут идти 11 дней, воздушное пространство Германии перекроют. Тренировки пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил (ВВС).

«С 12 по 23 июня 2023 года под руководством люфтваффе будут отрабатываться боевые действия в воздушном пространстве Европы», — подчеркнули в ведомстве.

Бундесвер добавил, что в учениях будут задействованы 200 истребителей и другие военные самолеты, а также до 10 тысяч военнослужащих.