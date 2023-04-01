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1 час назад

НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне

Lenta.ruиещё 1

НАТО в июне 2023 года проведет самые масштабные за всю свою историю учения истребителей, об этом Германии.

НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне
Фото: Danielle Sukhlall / Globallookpress.comDanielle Sukhlall / Globallookpress.com

Как анонсировали в Минобороны ФРГ, маневры будут идти 11 дней, воздушное пространство Германии перекроют. Тренировки пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил (ВВС).

«С 12 по 23 июня 2023 года под руководством люфтваффе будут отрабатываться боевые действия в воздушном пространстве Европы», — подчеркнули в ведомстве.

Бундесвер добавил, что в учениях будут задействованы 200 истребителей и другие военные самолеты, а также до 10 тысяч военнослужащих.

В феврале армии стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии.

Армия,НАТО,
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