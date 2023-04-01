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37 минут назад

Китай тщательно анализирует «бесценные уроки» конфликта на Украине

Илья Родин

Китайские эксперты наблюдают за противостоянием на Украине, анализируют действия России и США, получают разнообразную полезную информацию. Об этом пишет обозреватель Крис Бакли в статье для The New York Times.

В США рассказали, какие «бесценные уроки» извлек Китай из украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор отметил, что изучил порядка сотни публикаций, посвященных анализу военных действий на Украине.

На основе контент-анализа он пришел к выводу, что особый интерес у китайских исследователей вызывают инновации, тактические приемы, которые могут помочь НОАК в случае гипотетического военного конфликта с Тайванем.

По мнению Баркли, аналитики тщательно собирают данные об особенностях и последствиях применения Россией гиперзвукового оружия. Он добавил, что эти сведения особенно важны для них на фоне разработок собственных ракет этого типа.

Обозреватель уточнил, что немалое внимание китайские эксперты уделяют также механизмам ядерного сдерживания, применяемым Москвой.

Таким образом, резюмировал Баркли, Китай, на основе изучения открытых источников, получает «бесценные уроки» проведения современных конфликтов.

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