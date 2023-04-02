Политолог назвал условие ввода польских войск на Украину

Ввод иностранных войск в Киев возможен на финальном этапе «распила» Украины и только после получения одобрения США на начало этих действий. С таким заявлением выступил политолог Геворг Мирзаян, комментируя подготовку Швеции к масштабным военным учениям. По его словам, войска на территорию Украины будет вводить не Швеция, а Польша.
«Во-первых, если будет подготовка ввода войск, это будут не шведские, а польские войска. Во-вторых, для ввода войск должны быть соблюдены целый ряд условий, которые на сегодня не соблюдены. То есть, должно быть официальное добро США на ввод <…> Ввод войск возможен только на финальном этапе „распила“ Украины», — сообщил политолог Пятому каналу.
Мирзаян также прокомментировал информацию о военных учениях в Швеции. По его словам, государство имеет полное право на подобные мероприятия. Также он отметил, что учения не означают возможный ввод шведских войск в Киев.
Ранее чешское издание IDNES сообщило, что в Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения с участием 26 тысяч военнослужащих. Они продлятся до 11 мая.