Политолог назвал условие ввода польских войск на Украину

«Во-первых, если будет подготовка ввода войск, это будут не шведские, а польские войска. Во-вторых, для ввода войск должны быть соблюдены целый ряд условий, которые на сегодня не соблюдены. То есть, должно быть официальное добро США на ввод <…> Ввод войск возможен только на финальном этапе „распила“ Украины», — сообщил политолог Пятому каналу.