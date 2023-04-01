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28 минут назад

Военкор назвал условие слома любой обороны украинской армии

Lenta.ru

Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами специальной военной операции, позволит российской армии сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое условие назвал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор назвал условие слома любой обороны украинской армии
Фото: Libkos / APLibkos / AP

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд Вооруженных сил (ВС) РФ кратно выросло.

«Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдем до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — отреагировал военкор на заявление министра.

Минобороны России сообщило, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 50 бойцов ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях. В атаке была задействована артиллерия и авиация.

Армия,Александр Сладков,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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