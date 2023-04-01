Военкор назвал условие слома любой обороны украинской армии

«Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдем до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника», — отреагировал военкор на заявление министра.