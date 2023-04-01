В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками

Бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, согласно его источникам, российские войска полностью окружили Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

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По словам Макгрегора, город практически пал, поскольку сейчас до украинских подразделений в городе невозможно добраться. «Это означает, что (…) эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие», — цитирует его РИА Новости.