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45 минут назад

В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками

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Бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, согласно его источникам, российские войска полностью окружили Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками
Фото: TwitterTwitter

По словам Макгрегора, город практически пал, поскольку сейчас до украинских подразделений в городе невозможно добраться. «Это означает, что (…) эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие», — цитирует его РИА Новости.

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Видео с интервью полковника было выложено 29 марта. Впоследствии, 31 марта, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продолжении борьбы за город его военными. 1 апреля в сети появилось снятое украинскими военными видео боев за Артемовск.

Армия,СВО,Дуглас Макгрегор,Евгений Пригожин,Пентагон,
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