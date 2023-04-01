Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 и вертолет Ми-8 в небе ДНР. Данные о потерях ВСУ приводит Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Коптево ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Нововасильевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», - сообщается в сводке.

Кроме того, за сутки перехвачено девять снарядов РСЗО «HIMARS» и «Смерч». Уничтожены пять украинских дронов в районах населенных пунктов Валерьяновка (ДНР), Гуляй-поле, Новоукраинское (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область).

С начала СВО российские вооруженные силы уничтожили 405 самолетов Киева, 228 вертолетов и 3630 беспилотников.