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1 час назад

Стало известно о гибели экс-бойца скандального батальона «Торнадо» Моджахеда

Lenta.ru

На Украине сообщили о гибели бывшего бойца скандального батальона «Торнадо» из Белоруссии Даниила Ляшука с позывным Моджахед. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Стало известно о гибели экс-бойца скандального батальона «Торнадо» Моджахеда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что Ляшука не стало в ходе боев на артемовском направлении.

В 2015 году Моджахеда задержали под Киевом по делу батальона «Торнадо». Бойцов отдельной роты луганской милиции подозревали в убийстве, пытках, похищении местных жителей и групповом изнасиловании мужчины.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что Ляшук был «самым опасным и жестоким из всех подозреваемых». Экс-боец «Торнадо» исповедовал ценности экстремистской организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), а также подозревался в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.

В апреле 2017 года Ляшука, вместе с остальными представителями «Торнадо», приговорили к тюремному сроку — ему дали 10 лет лишения свободы.

Однако, в 2021 году все осужденные по делу батальона оказались на свободе. Бывшим бойцам батальона помог так называемый «закон Савченко» — один день предварительного заключения засчитывался за два дня отбывания наказания.

Армия,Анатолий Матиос,Исламское государство,
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