МО РФ: российские войска нанесли поражение ВСУ в 98 районах

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за последние сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Согласно сообщению ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. Всего были поражены 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 98 районах.

2 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска на Краснолиманском направлении нанесли удар по взводу механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.