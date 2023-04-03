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20 минут назад

МО РФ: российские войска нанесли поражение ВСУ в 98 районах

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за последние сутки нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

МО РФ: российские войска нанесли поражение ВСУ в 98 районах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. Всего были поражены 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 98 районах.

2 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска на Краснолиманском направлении нанесли удар по взводу механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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