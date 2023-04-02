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1 час назад

Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении

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На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск уничтожено до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки они ликвидировали три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Кроме того, российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области.

Армия,Игорь Конашенков,
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