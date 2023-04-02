Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении

На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск уничтожено до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки они ликвидировали три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.