Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении

На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск уничтожено до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки они ликвидировали три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области.