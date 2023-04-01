Ветеран ОМОНа назвал самые опасные дроны ВСУ

Ветеран ОМОН, доброволец с позывным Мечетной назвал самые опасные дроны, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с корреспондентом «МК» он объяснил, что таковыми являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), получившие прозвище «Баба-яга».

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По словам российского военнослужащего, речь идет о довольно крупных беспилотниках, несущих взрывное устройство. Сбросить снаряд могут и с обычных коптеров Mavic, если хватит мощности аккумулятора долететь, добавил Мечетной.

Он также заявил, что недавно противник начал минировать свои же беспилотники. «Сбиваешь дрон, берешь его в руки, а он взрывается. И все — ты "двухсотый". Поэтому мы уже всем своим парням говорим: лучше расстрелять его на удалении. Так безопаснее и надежнее», — сообщил доброволец.

В заключение он рассказал, что на линии боевого соприкосновения российские бойцы уже видели много западной техники, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW. Однако самая «страшная вещь», признался военный, — это бесшумные польские мины. «Выхода [звука выстрела] не слышишь, а вот приход такой, что "мама дорогая"», — уточнил Мечетной.