Шойгу заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для ВС РФ

Количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд Вооруженных сил РФ кратно выросло. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки российских войск, передает ТАСС .

Министр сообщил, что на этой неделе проинспектировал выполнение гособоронзаказа российскими предприятиями, которые занимаются выпуском боеприпасов.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — пояснил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с командованием ВС РФ и своими заместителями Шойгу подчеркнул, что в настоящее время обеспечение российской армии всеми необходимыми средствами поражения находится на постоянном контроле и самого ведомства, и правительства России.