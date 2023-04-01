$76.45+0.1482.39-0.75

Шойгу заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для ВС РФ

27

Количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд Вооруженных сил РФ кратно выросло. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки российских войск, передает ТАСС.

Министр сообщил, что на этой неделе проинспектировал выполнение гособоронзаказа российскими предприятиями, которые занимаются выпуском боеприпасов.

В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — пояснил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с командованием ВС РФ и своими заместителями Шойгу подчеркнул, что в настоящее время обеспечение российской армии всеми необходимыми средствами поражения находится на постоянном контроле и самого ведомства, и правительства России.

27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий