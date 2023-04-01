Рогов заявил о скоплении ВСУ в Запорожье для форсирования Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в Запорожской области большое количество солдат для форсирования Днепра. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — сообщил Рогов.

При этом он отметил, что российские военные несколько дней назад атаковали позиции украинской армии близ Разумовки, нанеся по ним превентивные удары. Это было сделано, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, пояснил собеседник агентства.