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23 минуты назад

В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 1

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что конфликт на Украине завершится полной потерей власти Киева. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Константинов подчеркнул, что победа России в конфликте с Украиной предопределена. Он спрогнозировал, что переломный момент в ситуации наступит в этом, 2023 году.

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«Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — отметил парламентарий.

Армия,Политика,СВО,Владимир Константинов,
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