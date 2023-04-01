В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине

«Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — отметил парламентарий.