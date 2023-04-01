Спецоперация на Украине 1 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 апреля 2023 года.

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Военкор Коц раскрыл сложность в боях с ВСУ

В первый год военного конфликта армия России сражалась с противником из постсоветского пространства. В этом году ей противостоит армия НАТО, так как солдаты Украины прошли соответствующее обучение и получили в распоряжение новую технику. Этот факт сильно осложнит задачу российских войск, заявил военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что наибольшую опасность представляют собой возможности разведывательных служб западных стран, которыми теперь обладает Украина. Речь идет о спутниковой, авиационной, радиолокационной, кибернетической разведке.

Военкор допустил, что в этом году произойдет переломный момент в противостоянии России и Украины.

«На мой взгляд, все закончится мирными переговорами. Вопрос в том, у кого будет более выигрышная переговорная позиция», — заключил он.

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка в ДНР. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрел начался в 22:50 мск. Информации о жертвах или разрушениях пока не приводится.

ВС России ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума

Солдаты российской армии ликвидировали штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал военкоров «Русской весны».