Спецоперация на Украине 1 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 апреля 2023 года.
В первый год военного конфликта армия России сражалась с противником из постсоветского пространства. В этом году ей противостоит армия НАТО, так как солдаты Украины прошли соответствующее обучение и получили в распоряжение новую технику. Этот факт сильно осложнит задачу российских войск, заявил военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что наибольшую опасность представляют собой возможности разведывательных служб западных стран, которыми теперь обладает Украина. Речь идет о спутниковой, авиационной, радиолокационной, кибернетической разведке.
Военкор допустил, что в этом году произойдет переломный момент в противостоянии России и Украины.
«На мой взгляд, все закончится мирными переговорами. Вопрос в том, у кого будет более выигрышная переговорная позиция», — заключил он.
Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка в ДНР. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрел начался в 22:50 мск. Информации о жертвах или разрушениях пока не приводится.
Солдаты российской армии ликвидировали штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал военкоров «Русской весны».
Как говорится в сообщении, саперы установили для противника минный шлагбаум — ряд противотанковых мин, которые обычно размещают на узких дорогах. В итоге военная техника противника вместе с группой украинских солдат численностью около 10 человек оказались в ловушке. Точной информации о количестве жертв и пострадавших не приводится.