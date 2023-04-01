Военный аналитик указал на сигналы окончания спецоперации

«Сама активность накачки завершается, вот уже последний пакет западной поддержки, который озвучили, это прежде всего боеприпасы к ранее поставленному оружию. Мы так и не видим новые системы средней дальности, ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс — прим. URA.RU) не видно, хотя их давно обещают, мы не увидели ни одного западного самолета, и с танками как-то все сложно. Новые поставки уже не несут военного переломного характера, потому что это не те вооружения, которыми можно резко сменить ситуацию на такой протяженной линии фронта, их просто физически не хватит. Эту историю надо как-то заканчивать. Для Европы это будет большая расплата. Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца, то есть стать какой-то организаторской стороной по примирению», — сказал собеседник агентства.