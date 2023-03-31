На Украине заявили о готовности штурмовых бригад для захвата Крыма

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о том, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса под названием «Гвардия наступления» сформированы и готовы. Его слова приводит РИА Новости .

«На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — указал министр внутренних дел.

Планируется, что он объединит в себе шесть ныне существующих подразделений — «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме них, туда также включат новообразованные бригаду Государственной пограничной службы Украины «Стальная граница» и штурмовую бригаду Национальной полиции «Ярость».