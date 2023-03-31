В ФСВТС прокомментировали передачу Словакией МиГ-29 Украине

Минобороны Словакии уклоняется от диалога с Россией по спорным вопросам, несмотря на неоднократные предложения Москвы урегулировать ситуацию в правовом поле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

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В ведомстве пояснили, что АО «РСК»«МиГ» в 2009 году заключило соглашение с оборонным ведомством Словакии на абонентное обслуживание МиГ-29, состоящих на вооружение ВВС республики.

В 2022 году, уточнили в ФСВТС, словацкая сторона в одностороннем порядке расторгла контракт. При этом в республике осталось ввезенное в рамках соглашений дорогостоящее оборудование, предназначенное для обслуживания истребителей. Кроме того, Словакия не оплатила уже оказанные услуги.

В ведомстве подчеркнули, что многократно предлагали урегулировать ситуацию, но словацкая сторона игнорирует запросы и продолжает незаконно удерживать устройства.

В ФСВТС также выразили опасения, что республика передаст украинским военным оборудование, поставленное на конкретных, определенных в соглашении условиях.

Кроме того, заметили представители службы, власти Словакии передали Киеву партию истребителей МиГ-29. Тем самым они грубо нарушили международные обязательства по реэкспорту российского вооружения.

В ведомстве напомнили, что между сторонами в 1993 и 1997 годах были заключены соглашения, в которых были обговорены условия военно-технического сотрудничества. В договорах отмечалось, что реэкспорт вооружений и военной техники возможен только с письменного согласия поставщика.