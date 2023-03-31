Боевого робота "Маркер" с ПТРК "Корнет" запустят в серию для СВО

Боевую роботизированную платформу "Маркер" с ПТРК "Корнет" запустят в серийное производство для применения в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Ранее Дмитрий Рогозин в своем ТГ-канале опубликовал видео испытаний "Маркера" с этим противотанковым комплексом.

ПТРК "Корнет" станет основным вооружением робота. Это грозное оружие, способное поражать технику на расстоянии до 5500 метров, пробивая броню толщиной 1000-1200 мм за динамической защитой.

Робот с "Корнетом" может стать настоящим "убийцей" танков, в том числе западного производства.