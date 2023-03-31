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5 минут назад

Небензя: В Европе может находиться 100-150 американских ядерных бомб

Российская Газетаиещё 8

В Европе может находиться до 150 единиц американского ядерного оружия, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности международной организации в пятницу.

Небензя: В Европе может находиться 100-150 американских ядерных бомб
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб", - рассказал российский дипломат.

Он также подчеркнул, что модернизация этих средств поражения и их возможных носителей только началась и в дальнейшем будет проходить все активнее.

Небензя обратил внимание на то, что точное местоположение тактических ядерных арсеналов США за рубежом не раскрывается. Имеются лишь сведения о том, что оно хранится на военных базах в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции, хотя соответствующая инфраструктура имеется и в некоторых других странах.

В то же время российский представитель подчеркнул, что Россия будет иметь полный контроль за ядерными вооружениями, которые будут расположены на территории Республики Беларусь, а значит продолжает сохранять приверженность принципам нераспространения оружия массового поражения.

Армия,Василий Небензя,НАТО,ООН,
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