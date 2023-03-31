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14 минут назад

На Украине подтвердили использование «умных бомб»

Lenta.ru

На Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM. Об этом сообщил советник командования воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает в Telegram издание «Страна.ua».

На Украине подтвердили использование «умных бомб»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Он также подчеркнул, что Украине нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.

Армия,Видео,Юрий Игнат,
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