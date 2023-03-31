На Украине подтвердили использование «умных бомб»

На Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM. Об этом сообщил советник командования воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат , передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Он также подчеркнул, что Украине нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.