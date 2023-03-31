$76.45+0.1482.39-0.75
31 минуту назад

Сын президента Уганды пообещал отправить войска для защиты Москвы от империалистов

Илья Родин

Генерал ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын президента республики, заявил в Twitter, что страна в случае необходимости окажет военную помощь Москве. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сын президента Уганды пообещал отправить войска для защиты Москвы от империалистов
Фото: РамблерРамблер

Кайнеругаба написал, что не возражает, чтобы его называли «путинистом».

Генерал пояснил, что в случае, если империалисты будут угрожать Москве, то республика направит солдат ей на помощь.

Напомним, что военачальник неоднократно говорил о своем положительном отношении к России. Он сообщал, в частности, что нападение на РФ будет воспринимать как нападение на Африку в целом.

Ранее сообщалось, что в Минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с российскими военными. В ведомстве отметили, что подразделения НОАК готовы вместе с ВС РФ поддерживать региональную безопасность.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий