Генерал ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын президента республики, заявил в Twitter, что страна в случае необходимости окажет военную помощь Москве. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Кайнеругаба написал, что не возражает, чтобы его называли «путинистом».

Генерал пояснил, что в случае, если империалисты будут угрожать Москве, то республика направит солдат ей на помощь.

Напомним, что военачальник неоднократно говорил о своем положительном отношении к России. Он сообщал, в частности, что нападение на РФ будет воспринимать как нападение на Африку в целом.