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29 минут назад

ФНС создаст свою организацию гражданской обороны

Газета.Ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена создать свою организацию гражданской обороны. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ФНС создаст свою организацию гражданской обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что гражданская оборона ФНС будет защищать сотрудников и материальные ценности, которые находятся в ведении налоговых органов. Руководителем организации станет глава налоговый службы Даниил Егоров.

Также гражданская оборона ФНС может организовать «эвакуационной комиссии», а в случае вооруженного конфликта она будет перевозить сотрудников налоговой службы в безопасные районы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой до 15 апреля оценить работу системы единого налогового счета (ЕНС) относительно бюджетов российской бюджетной системы. Кроме того, до указанного числа ФНС при содействии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» должен добиться обратной связи от налогоплательщиков в отношении работы системы ЕНС и найти решение проблем за максимально короткое время.

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