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43 минуты назад

ВСУ получили шведские двухзвенные БТР Bv 206S

Российская Газета

Вооруженные формирования киевского режима еще в конце прошлого года получили небольшую партию устаревших сочлененных транспортеров Bandvagn 202. Эти бывшие армейские машины были приобретены частным лицом.

ВСУ получили шведские двухзвенные БТР Bv 206S
Фото: WikipediaWikipedia

Недавно у линии боевого соприкосновения замечены уже имеющие бронирование Bv 206S, по всей видимости, переданные уже властями одной из европейских стран.

Эта техника известна тем, что специально адаптирована для применения в условиях бездорожья. Она вооружена 12,7-мм пулеметом M2 Browning. В экипаж входит два человека. Десант - до восьми пехотинцев.

Кроме переброски живой силы используется также для монтажа различного оружия и специального оборудования, например радиолокационных станций, ракет комплексов противовоздушной обороны сухопутных войск и др.

Мощность дизельного двигателя составляет 186 л.с. Максимальная скорость по хорошим дорогам - 50 км/ч. БТР может самостоятельно преодолевать вплавь водные преграды, разгоняясь почти до 5 км/ ч, движение осуществляется за счет перемотки гусениц.

Запас хода по топливу - 370 км. Боевая масса - 7000 кг. Машина находится на вооружении нескольких стран НАТО и проходила службу в Афганистане.

Для британских морских пехотинцев была разработана версия BV 206 S 10 Viking, имеющая большие размеры и способная перевозить десять человек. Эта техника, также воевавшая в Афганистане, сейчас передана украинским вооруженным формированиям.

Армия,НАТО,
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