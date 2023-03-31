ВСУ получили шведские двухзвенные БТР Bv 206S

Вооруженные формирования киевского режима еще в конце прошлого года получили небольшую партию устаревших сочлененных транспортеров Bandvagn 202. Эти бывшие армейские машины были приобретены частным лицом.

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Недавно у линии боевого соприкосновения замечены уже имеющие бронирование Bv 206S, по всей видимости, переданные уже властями одной из европейских стран.

Эта техника известна тем, что специально адаптирована для применения в условиях бездорожья. Она вооружена 12,7-мм пулеметом M2 Browning. В экипаж входит два человека. Десант - до восьми пехотинцев.

Кроме переброски живой силы используется также для монтажа различного оружия и специального оборудования, например радиолокационных станций, ракет комплексов противовоздушной обороны сухопутных войск и др.

Мощность дизельного двигателя составляет 186 л.с. Максимальная скорость по хорошим дорогам - 50 км/ч. БТР может самостоятельно преодолевать вплавь водные преграды, разгоняясь почти до 5 км/ ч, движение осуществляется за счет перемотки гусениц.

Запас хода по топливу - 370 км. Боевая масса - 7000 кг. Машина находится на вооружении нескольких стран НАТО и проходила службу в Афганистане.