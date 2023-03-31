$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Американская компания столкнулась с проблемами в производстве ракет

Елена Прошина

Американская компания Lockheed Martin намерена нарастить производство ракет семейства GMLRS, которые используются в HIMARS, однако столкнулась с рядом проблем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Defense One.

Отмечается, что компания не сможет быстро производить боеприпасы, пока не получит больше станков, квалифицированной рабочей силы и деталей. В настоящее время Lockheed работает на полную производственную мощность в 10 тысяч GMLRS. Чтобы к 2024 году производить 14 тысяч ракет, компания добавляет инструменты и испытательные машины. Однако удвоение годового производства может занять два и более года.

Одной из основных проблем является наличие станков и испытательного оборудования. Также трудно найти рабочих на производственные линии, так как многие из них расположены за городом. В настоящее время компания производит ракеты в одну смену, но у нее есть возможность работать в две.

Также у Lockheed есть проблемы с цепочкой поставок. Некоторые компоненты для GMLRS также необходимы и для других ракет, например, Javelin. Поэтому увеличение производства одной из них будет означать отвлечение рабочих от другой.

В России представили ответ HIMARS

В настоящее время армия США закупает 5910 боеприпасов GMLRS. Ранее у Конгресса запросили разрешение на закупку еще 5016 ракет в 2024 году.

Армия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий