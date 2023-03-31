Американская компания Lockheed Martin намерена нарастить производство ракет семейства GMLRS, которые используются в HIMARS, однако столкнулась с рядом проблем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Defense One.

Отмечается, что компания не сможет быстро производить боеприпасы, пока не получит больше станков, квалифицированной рабочей силы и деталей. В настоящее время Lockheed работает на полную производственную мощность в 10 тысяч GMLRS. Чтобы к 2024 году производить 14 тысяч ракет, компания добавляет инструменты и испытательные машины. Однако удвоение годового производства может занять два и более года.

Одной из основных проблем является наличие станков и испытательного оборудования. Также трудно найти рабочих на производственные линии, так как многие из них расположены за городом. В настоящее время компания производит ракеты в одну смену, но у нее есть возможность работать в две.

Также у Lockheed есть проблемы с цепочкой поставок. Некоторые компоненты для GMLRS также необходимы и для других ракет, например, Javelin. Поэтому увеличение производства одной из них будет означать отвлечение рабочих от другой.