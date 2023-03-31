В США столкнулись с проблемами при выпуске ракет для HIMARS

Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.

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Об этом сообщило издание Defense One.

В Lockheed Martin пояснили, что компания работает на полную мощность и производит 10 тыс. ракет GMLRS ежегодно.

В издании заявили о нехватке станков и испытательного оборудования, другие трудности связаны с поиском рабочих для производственных линий.